Rocket League bald ohne Itemhandel

Psyonix gibt bekannt, dass der Itemhandel unter Spielern von "Rocket League" bald nicht mehr möglich sein wird. Eine Begründung dazu hat man auch parat.

Demnach ist der Itemhandel unter Spielern in "Rocket League" ab dem 5. Dezember nicht mehr möglich. Als Grund für diese Massnahme gibt Psyonix in einem offiziellen Statement an, dass dies auf einer Linie mit Epics Position zu kosmetischen Items und der In-Game-Shop-Politik des Unternehmens sei.

Über Rocket League

"Rocket League" erschien am 7. Juli 2015 für PS4 und PC. Die Xbox-One-Portierung folgte am 17. Februar 2016 und Nintendos Switch wurde am 14. November 2017 bedient.