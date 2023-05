Saints Row: Noch mehr krasse Action

Deep Silver und Volition bestätigen, dass die erste DLC-Erweiterung für Saints Row ab sofort erhältlich ist. Zusammen mit einem umfangreichen kostenlosen Update wird die vom Verbrechen heimgesuchte Stadt Santo Ileso noch grösser und noch besser.

"The Heist & The Hazardous" ist die erste von drei DLC-Erweiterungen für "Saints Row" in diesem Sommer und bietet drei neue Story-Missionen für ein bis zwei Spieler, eine neue Waffe, einen Helikopter, Belohnungen, Kosmetika und mehr. "The Heist & The Hazardous" ist ab sofort im Handel erhältlich und im "Saints Row"-Expansion-Pass enthalten.

Der brandneue Bezirk Sunshine Springs - inspiriert von Palm Springs, dem berüchtigten Zufluchtsort der Reichen und Berühmten - lädt alle Spieler ein, diesen neuen Bereich der Karte im Rahmen eines riesigen kostenlosen Updates voller neuer Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu erkunden.