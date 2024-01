CES 2024: Samsung erweiterte Odyssey-Gaming-Monitor-Produktreihe

Samsung hat die Einführung neuer Odyssey-OLED-Gaming-Monitore angekündigt, die nächste Woche auf der CES 2024 in Las Vegas vorgestellt werden, dem weltgrössten Technologie-Event, veranstaltet von der Consumer Technology Association (CTA).

Die neuen OLED-Modelle bieten die Leistung und visuelle Qualität, die Gamerinnen und Gamer von ihren Monitoren erwarten. Zu diesen neuen Modellen gehören unter anderem der Odyssey OLED G9 (G95SD), der Odyssey OLED G8 (G80SD) und der Odyssey OLED G6 (G60SD).

Der Odyssey OLED G9 ist ein gewölbter 49-Zoll-Ultra-Wide-Gaming-Monitor mit DQHD-Auflösung (5‘120x1‘440) und einem Seitenverhältnis von 32:9 sowie weiteren optimierten Funktionen. Der Odyssey OLED G8 ist der erste flache 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor von Samsung mit 4K UHD-(3‘840x2‘160-)Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9. Beide Monitore haben eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms1. Der Odyssey OLED G6 ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor (2‘560x1‘440), der ein Seitenverhältnis von 16:9, eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und eine GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms unterstützt.

"Mit der wachsenden Vielfalt der Spielgenres werden auch die Spielplattformen immer vielfältiger. Die neuen OLED Odyssey Gaming-Monitore von Samsung bieten den Gamerinnen und Gamern noch intensivere Spielumgebungen und innovative Technologien, mit denen sie ihre Spielerfahrung personalisieren können. So werden ihre wachsenden Bedürfnisse erfüllt und übertroffen."

Daniel Périsset, Head of CE IT bei Samsung Schweiz

Technologien, die feine Nuancen ermöglichen

Alle drei neuen Modelle sind mit der OLED Glare-Free-Technologie ausgestattet, die Lichtreflexionen minimiert und so ein verbessertes Seherlebnis ohne zusätzliche Ausstattung ermöglicht, sodass die Nutzerinnen und Nutzer in fast jeder Lichtumgebung mit gleichbleibender Helligkeit und Farbe spielen können.

Mit VESA DisplayHDR True Black 400 liefern die Monitore unglaubliche Details und lebendige Farben unabhängig von Spiel oder Inhalt. Darüber hinaus unterstützen sie AMD FreeSync Premium Pro für ein ultrasanftes und latenzarmes HDR-Gaming.

Die drei neuen Monitore bieten umfassende Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, einem USB-Hub und einem DisplayPort 1.4-Eingang. Mit der Kompatibilität zur VESA-Befestigung und dem höhenverstellbaren Ständer, der sich neigen, drehen und schwenken lässt, profitieren Nutzerinnen und Nutzer ausserdem von mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

Vernetzte Erlebnisse in einem umfassenden Ökosystem

Der Odyssey OLED G9 und der Odyssey OLED G8 verfügen jetzt über Multi Control, eine neue Funktion, die eine nahtlose Gerätekonnektivität für ein einfacheres, verbessertes Multi-Device-Erlebnis ermöglicht. Mit Multi Control können Nutzerinnen und Nutzer Bilder und/oder Text nahtlos zwischen ihrem Samsung-Monitor und anderen Samsung-Geräten – einschliesslich ihres Galaxy Book, Tablets oder Smartphones – übertragen, um mit Maus und Tastatur effizienter arbeiten zu können.

Ausserdem enthalten der Odyssey OLED G9 und der Odyssey OLED G8 den Samsung SmartThings Hub. Mit dem eingebauten Hub können Nutzerinnen und Nutzer eine Verbindung zu verschiedenen mit Matter und der Home Connectivity Alliance (HCA) kompatiblen IoT-Geräten herstellen, um diese zu steuern.

Beim Wechsel von der Arbeit zum Gaming dienen der Odyssey OLED G9 und der Odyssey OLED G8 als All-in-One-Entertainment-Hubs. Ausgestattet mit der Samsung Smart TV-Plattform und den Samsung Cloud-Gaming-Apps bieten sie Zugang zu Streaming- und Cloud-Gaming-Diensten ohne Downloads, Speicherplatzbeschränkungen oder die Notwendigkeit eines PCs/einer Konsole.

Ein schlankes Design, das jeden Raum erhellt

Zum ersten Mal hat Samsung die Odyssey-Produktreihe um flache OLED-Displays erweitert und den Odyssey OLED G8 und den Odyssey OLED G6 mit einem Seitenverhältnis von 16:9 ausgestattet. Die neuen Modelle nutzen das einzigartige, schlanke Metalldesign der Odyssey OLED-Reihe und enthalten das neue Core Lighting+, das sich in den schmalen Rahmen einfügt.

Core Lighting+ lässt die Nutzerinnen und Nutzer in die Umgebung ihrer Spiele und Unterhaltungsangebote eintauchen, indem es Umgebungslicht von der Rückseite des Monitors ausstrahlt. Und mit einem Lichtkreis, der viermal schlanker ist als beim Vorgängermodell (G95SC), fügt es sich nahtlos in den eleganten 3,9 mm breiten Metallrahmen ein. Ausserdem ist ein neuer, schlanker Metallständer mit werkzeugloser Montage und einer 3 mm dicken Metallplatte verfügbar, der sich harmonisch in das Design des Displays einfügt und Platz für andere Geräte schafft.

Mit der Vorstellung dieser neuen Modelle hat Samsung sein OLED-Sortiment weiter ausgebaut und seine Führungsposition auf dem Markt für Gaming-Monitore untermauert. Die Odyssey OLED-Innovationen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Odyssey Neo-Reihe, in deren Rahmen im vergangenen Jahr mit dem 57 Zoll grossen Odyssey Neo G9 der weltweit erste Dual-UHD-Gaming-Monitor auf den Markt kam, bieten Funktionen und Leistung, die die Zukunft des Gamings mitbestimmen werden.

Verfügbarkeit

Der Odyssey OLED G8, der Odyssey OLED G6 und der aktualisierte Odyssey OLED G9 kommen 2024 auch in den Schweizer Handel.