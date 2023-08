Samsung @ IFA 2023

Samsung hat heute seine neuesten Innovationen im Bereich Smart Home präsentiert. Im Rahmen der Pressekonferenz zur IFA 2023 in Berlin erklärte das Unternehmen seine Vision für SmartThings – von Energie sparen über verbesserte Sicherheit bis hin zu grossartigen Entertainment-Erlebnissen.

Zeitgleich zur IFA 2023 teilt Samsung die Ergebnisse einer neuen Konsumentenbefragung, die in Europa durchgeführt wurde, welche die sich verändernden Bedürfnisse im Hinblick auf Smart-Home-Technologien untersuchte.

"Samsung setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, unsere Nutzerinnen und Nutzer mit den Menschen, Orten und Erlebnissen zu verbinden, die ihnen wichtig sind. Wir setzen weiterhin auf die neuesten technologischen Innovationen, um sicherzustellen, dass das SmartThings-Ökosystem weiter wächst und es den Menschen ermöglicht, ihre wichtigsten Dinge optimal miteinander zu verbinden."

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe

Das SmartThings-Ökosystem ermöglicht seinen 285 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, ihre smarte Umgebung zuhause ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen – durch nahtlose Verbindungen und das Steuern von Anwendungen und Geräten über nur eine App.

Ein TV-Erlebnis für jedes Zuhause, neu auch mit The Freestyle 2nd Generation

Samsung ist seit 17 Jahren in Folge die TV-Marke Nr. 1 2 . Mit dem 98 Zoll Neo QLED 8K QN990C und dem 4K QLED Q80C hat das Unternehmen sein Premium-TV-Sortiment dieses Jahr bereits erweitert und plant nun, bis Ende des Jahres sein gesamtes Line-up an TV-Geräten mit Micro-LED-Technologie auf den europäischen Markt zu bringen. Nutzerinnen und Nutzer können sich auf starke Kontraste, Detailreichtum und immersive Seherlebnisse beim Gaming oder Filme schauen freuen.

Zur Feier des 100. Geburtstags von Disney lancierte Samsung The Frame – Disney100. Die limitierte Edition des Smart TVs ist mit einem Platin-silbernen Metallrahmen mit Disney 100-Logo sowie einer von Micky Maus inspirierten Fernbedienung ausgestattet. Darüber hinaus wird das Gerät mit 100 Disney-Kunstwerken von den Walt Disney Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm und National Geographic sowie mit klassischen Bildern von Mickey, Cinderella und vielen anderen Disney-Figuren ausgeliefert. Für eine magische Home-Umgebung können die Nutzerinnen und Nutzer auch ihre Familienfotos auf dem Bildschirm zeigen.

The Frame – Disney 100 Edition ist auch in der Schweiz verfügbar.

Im Rahmen der Pressekonferenz an der IFA wurde ausserdem der weltweite Launch von The Freestyle 2nd Generation bekanntgegeben. Der mobile Projektor sorgt für ein Big-Screen-Erlebnis, bei dem sich das Bild auf die unterschiedlichsten Flächen – selbst an die Decke – projizieren lässt. Mit der Funktion Smart Edge Blending können zwei Freestyle 2nd Generation-Geräte zusammengeschaltet werden, sodass Projektionsflächen von 160 Zoll (Panorama) und 120 Zoll (vertikal) entstehen.

Durch Cloud-Gaming können die Nutzerinnen und Nutzer des Freestyle 2nd Generation ausserdem die bekanntesten Spiele von Samsungs Streamingpartnern geniessen. Durch die Partnerschaft mit Xbox und Bethesda Softworks umfasst dies auch "Starfield", das fantastische Next-Gen-Rollenspiel in den Weiten des Weltraums. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate kann das Spiel direkt über Cloud Gaming gespielt werden, ohne zusätzliche Konsole.

Ressourcen schonen mit SmartThings Energy

Samsung will Produkte und Services entwickeln, die die Menschen unterstützen, Ressourcen zu sparen und zu einer besseren Zukunft beizutragen. Diese Themen stehen auch für die Konsumentinnen und Konsumenten ganz oben auf der Agenda. Über drei Viertel (77 %) sagen, dass sie sich für Tech-Produkte entscheiden, die Energie sparen – nicht nur um selbst Geld zu sparen, sondern auch um die Umwelt zu schützen. Für zwei Drittel (67 %) ist es wichtig, dass ihr nächstes Gerät sich mit einer App verbinden lässt, mit der sie ihren Energieverbrauch überwachen und reduzieren können.

Angesichts der steigenden Energiepreise in Europa zeigen sich 72 % der Befragten besorgt, was den Energieverbrauch der Geräte in ihrem Zuhause betrifft. Hier kann SmartThings Energy helfen. Nutzerinnen und Nutzer können damit den Energieverbrauch ihrer Geräte an individuelle Gewohnheiten anpassen und Empfehlungen zu einer kostensparenden Nutzung erhalten. Mithilfe des AI Energy Mode von SmartThings Energy lässt sich der Energieverbrauch der BESPOKE AI Waschmaschine um bis zu 70 % reduzieren.

Samsung arbeitet mit der internationalen Meeresschutzorganisation Ocean Wise und dem Bekleidungshersteller Patagonia zusammen, um Lösungen für das Thema Mikrofaser-Emissionen zu entwickeln. Bei dem neuen Mikroplastikfilter (Less Microfiber Filter) handelt es sich um einen externen Waschmaschinenfilter, der die Mikroplastik-Emissionen, die während des Waschvorgangs entstehen, um bis zu 98 % reduziert.

"Ocean Wise ist stolz darauf, durch die Zusammenarbeit mit Samsung und Patagonia einen Weg aufzeigen zu können, der es der Branche ermöglicht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass weniger Mikrofaser in die Meere gelangt. Durch Innovationen wie den Less Microfiber Filter können wir Einzelpersonen befähigen, ihren Mikrofaser-Footprint im eigenen Zuhause zu reduzieren. Eine einfache Lösung für jeden Tag, für die uns unsere Ozeane danken werden."

Charlie Cox, Manager of Microplastic Solutions bei Ocean Wise

Für ein sicheres Zuhause

Sicherheit war eines der zentralen Themen der durchgeführten Konsumentenbefragung. Das eigene Zuhause im Blick haben, wenn man unterwegs ist (54 %), sich sicherer fühlen, wenn man nach Hause zurückkehrt (54 %), sich sicherer fühlen, wenn man allein zu Hause ist (39 %) und seine Familie in Sicherheit wissen, wenn man selbst nicht zu Hause ist (39 %): Dies sind laut Umfrageergebnissen die wichtigsten sicherheitstechnischen Vorteile von Smart-Home-Technologien. Zum SmartThings-Ökosystem gehört auch eine Reihe von Partnerinnen und Partnern, die sich dazu verpflichtet haben, ebenfalls dazu beizutragen, dass die Menschen ihr Zuhause und ihre Liebsten in Sicherheit wissen können. Hierzu gehört auch Yale, eine führende Marke im Bereich Sicherheitslösungen fürs Zuhause. Mit dem Yale Linus Smart Lock und dem neuen Smart Opener für Tore und Garagen lassen sich Türen, Tore und Garagen für die Sicherheit aller Familienmitglieder über eine App von unterwegs aus steuern.

Smarte Technologie für eine Zukunft voller Potenzial

Samsung will Smart-Home-Technologien einfacher zugänglich zu machen. Laut Umfrageergebnissen ist das Vorhandensein von Smart Technology für ein Viertel der befragten Europäerinnen und Europäer einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um die Entscheidung für ein neues Zuhause geht; über drei Viertel der Befragten (77 %) erachten eine komplett funktionale Smart-Home-Umgebung als attraktiv.

Samsung hat diese Trends verstanden und arbeitet daran, die vorhandenen Möglichkeiten, in Zusammenarbeit mit relevanten Partnerinnen und Partnern, in die Realität umzusetzen. Durch die Partnerschaft mit ABB Smart Buildings und SMA, einem weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik- und Speichersystemtechnik, erhofft sich das Unternehmen noch vernetztere Nutzererlebnisse. Durch die Integration der Produkte von ABB und SMA in SmartThings Energy kann das Zuhause noch sicherer, smarter und nachhaltiger werden – und das noch vor dem eigentlichen Einzug. Damit wird es unter anderem möglich, Geräte zum optimalen Zeitpunkt zu betreiben, den eigenen Energieverbrauch nachzuverfolgen, an die Energiepreise und individuelle Gewohnheiten anzupassen oder den Energieverbrauch auf Grundlage der Solarproduktion anzupassen.