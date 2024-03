Sega of Europe streicht Stellen

Die Umstrukturierungen in der Videospielbranche gehen ungebremst weiter. Jetzt wurde bekannt, dass es auch bei Sega of Europe zu Stellenstreichungen kommt.

Demnach wird die überwiegende Mehrheit der 240 Jobs bei Creative Assembly und Sega Europe wegfallen, eine kleinere Anzahl auch bei Sega Hardlight, welche allesamt in Grossbritannien ansässig sind. Ausserdem wird Relic Entertainment an eine Holdinggesellschaft verkauft und in ein unabhängiges Studio umgewandelt.

Jürgen Post, der neue Kopf von Sega Europe, kommentiert die Entlassungen folgendermassen:

"Sega arbeitet bei dieser Umstellung eng mit Relic zusammen, und wir wünschen ihnen das Beste für die Zukunft. Ich möchte mich aufrichtig für die Sorgen und den verständlichen Kummer entschuldigen, den diese Nachricht vor allem bei den direkt Betroffenen auslösen wird. Diese Entscheidungen waren unglaublich schwer zu treffen, und sie sind das Ergebnis sorgfältiger Überlegungen und Abwägungen mit den Führungsteams des gesamten Unternehmens. Die Veränderungen sind notwendig, um die Zukunft unseres Spielegeschäfts zu sichern und um sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um unseren Spielern auch in Zukunft die bestmöglichen Erlebnisse zu bieten. Wir müssen unser Unternehmen straffen, uns auf das konzentrieren, was wir gut können, und uns so gut wie möglich für den vor uns liegenden Weg positionieren. Um das zu erreichen, müssen wir auf die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft und die Herausforderungen reagieren, denen wir uns bei der Entwicklung unserer Produkte und ihrer Markteinführung stellen."

Erst gestern wurden Umstrukturierungen bei Nintendo bekannt.