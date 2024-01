Fünf Golden Globe-Awards für The Walt Disney Company

The Walt Disney Company darf sich über insgesamt 5 Golden Globe Awards freuen, die am 7. Januar 2024 in Los Angeles vergeben wurden.

"Poor Things", der herausragende neue Film von Yorgos Lanthimos, kann sich über zwei Golden Globe Awards freuen - Bester Film – Musical oder Comedy und Emma Stone als Beste Hauptdarstellerin ebenfalls in der Kategorie Musical oder Comedy.

Der Film kommt am 18. Januar 2024 in die Kinos.

Mit drei Golden Globe Awards wurde das herausragende Serienformat "The Bear - King of the Kitchen" in der Kategorie Beste TV Serie – Musical oder Comedy sowie in den Kategorien Beste Schauspielerin – Musical oder Comedy und Bester Schauspieler – Musical oder Comedy ausgezeichnet.

"The Bear – King of the Kitchen“ ist auf Disney+ zum Streamen verfügbar.