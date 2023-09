Breite Spielerbasis für Starfield

"Starfield" ist seit gestern für Xbox Series X und den PC erhältlich. Jetzt gibt es erste Informationen zur Spielerbasis von Bethesdas Open-World-Rollenspiel.

Laut der Website PlayTracker konnte bereits die Early-Access-Fassung von "Starfield" die Marke von zwei Millionen Spielern knacken. Diese verteilen sich relativ gleichmässig auf Xbox Series X und den PC. Nach dem gestrigen Release ist jedoch mit einem sprunghaften Anstieg zu rechnen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.