Bethesda hat die nächste Steam-Beta für "Starfield" angekündigt. Sie findet bereits in dieser Woche statt und inhaltliche Infos dazu gibt es auch schon.

Demnach liegt der inhaltliche Fokus der kommenden Steam-Beta von "Starfield" auf Optimierungen und Verbesserungen, die das Open-World-Rollenspiel dann im weiteren Jahresverlauf bereichern werden. Ein Fotomodus ist ebenfalls an Bord. Release des Updates ist bereits übermorgen.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und PC.