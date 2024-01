Starfield: PC-Beta gestartet

Bethesda gibt bekannt, dass die PC-Beta von "Starfield" inzwischen begonnen hat. Zuvor war es hier wegen einem nicht näher spezifizierten Problem zu einer Verzögerung gekommen.

Bei besagter PC-Beta zu "Starfield" kann ein Update mit über 100 Verbesserungen und Optimierungen auf Herz und Nieren getestet werden. Welche das genau sind, verraten die offiziellen englischen Patchnotes. Sofern bei der Beta keine signifikanten Probleme auftreten, sollte das Update in etwa zwei Wochen für alle Spieler verfügbar sein.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und den PC.