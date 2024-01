Bethesda verspricht weitere Bugfixes für Starfield

Mit einem grossen Update wurden diese Woche zahlreiche Probleme in „Starfield“ behoben. Dass jedoch nach wie vor noch viele Bugs anzutreffen sind, wird aus einem Reddit-Thread deutlich. Dieser liest sich nicht nur wie eine Wunschliste, auch beherzigt Bethesda die dort aufgeführten Fehler und antwortet sogar auf die Kommentare.

Starfield Update 1.9.47.0 Patch Notes Revealed in Full https://t.co/c8lxHsx1nh — Xbox Achievements (@XboxAchs) January 19, 2024

So erfahren wir, ob an den jeweiligen Problemen gearbeitet wird, beziehungsweise, wann geplant ist, diese zu beheben. Beispielsweise wird an dem New Atlantis Fehler Apartment gearbeitet, der zum Verlust des Inventars führt. An anderer Stelle verteidigt der im Thread aktive Mitarbeiter die Entwicklerfirma und antwortet auf einen Kommentar, dass Fixes langwierige Zertifizierungs- und Lokalisierungsprozesse durchlaufen, vor allem für Konsolen. Dies sei der Hintergrund dafür, dass diese gebündelt erscheinen, anstatt sofort freigegeben zu werden. Aus der Diskussion wird deutlich, dass Bethesda noch viel Arbeit mit „Starfield“ vor sich hat, jedoch gewillt ist, die noch offenen Probleme zu beheben.