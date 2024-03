Starfield: Kommt der Shattered-Space-DLC schon bald?

Zuletzt hatte es im Vorfeld der Game Awards im Dezember Spekulationen gegeben, wonach der Shattered-Space-DLC für "Starfield" dort enthüllt oder gar terminiert werden könnte, was dann jedoch nicht geschah. Jetzt haben Gerüchte zu einer Erweiterung für den jüngsten Open-World-Titel von Bethesda erneut Hochkonjunktur.

Grund dafür ist ein neuer Eintrag in der SteamDB von "Starfield". Dort ist nämlich von einer unbekannten App die Rede und viele Spieler spekulieren, dass es sich dabei um den herbeigesehnten Shattered-Space-DLC handeln könnte. Offiziell bestätigt ist bisher noch nichts, aber wir haben per se schon unrealistischere Gerüchte gehört, zumal Bethesda die Existenz von Erweiterungen ohnehin bereits bestätigt hat.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" erschien am 6. September 2023 für Xbox Series X und PC.