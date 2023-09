Starfield wird fleissig gespielt

Es war klar, dass die Spielerzahl von "Starfield" mit dem offiziellen Release sprunghaft ansteigen würde. Jetzt wurden diesbezüglich beeindruckende Fakten geschaffen

So schreibt Phil Spencer bei Twitter, dass "Starfield" zum Launch mehr als eine Million gleichzeitige Spieler geschafft hat. Simultan dankt er allen Personen für ihre Unterstützung.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" ist seit vorgestern für Xbox Series X und den PC erhältlich.