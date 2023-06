Der Sommer der Videospielankündigungen hat begonnen. Der Guerrilla Collective Showcase 2023 hat den Startschuss für ein wahres Feuerwerk gegeben, und da die E3 in diesem Jahr nicht stattfand, wird heute auch das Summer Game Fest eröffnet!

Terra Memoria - 2024

Mit den liebenswerten anthropomorphen Pixel-Art-Charakteren, den wunderschönen 3D-Kulissen und den rundenbasierten Kämpfen freuen wir uns darauf, "Terra Memoria" nächstes Jahr auf der Switch spielen zu dürfen.

Forgotlings - 2024

Von den Entwicklern von "Forgotton Anne" werden wir nächstes Jahr in Forgotlings in die Vergessenen Lande zurückkehren. Dieses Side-Scrolling-Adventure zeichnet sich durch einen atemberaubenden Grafikstil aus und bietet eine halboffene Metroidvania-Umgebung zum Erkunden.

Hammerwatch II - Sommer 2023

Der Trailer, der von Crackshells Creative Director gesprochen wird, gibt uns einen Einblick in einige der Multiplayer-Funktionen und eine Handvoll Klassen von "Hammerswatch II"

Annalynn - veröffentlicht

Cruise Elroy's "Annalynn", ein Labyrinth-Plattformer, der seit über zwei Jahren für PC erhältlich ist, wird für die Nintendo Switch erscheinen.

Toxic Crusaders - 2023

"Toxic Crusaders" basiert auf der gleichnamigen Zeichentrickserie. Das Spiel erscheint später in diesem Jahr.

30XX - Q3 2023

Die lang erwartete Fortsetzung von "20XX" wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Version 1.0 erscheint im 3. Quartal 2023 und der neue Trailer gibt uns einen Einblick in das neue Maker-Update, das finalen Spiel verfügbar sein wird.

Antonblast - Coming soon

"Antoblast" strotzt nur so vor Wario Land-Vibes. Pures Jump'n'Run-Chaos. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

World of Horror - 19. Oktober, 2023

Nach mehreren Verzögerungen und einer langen Early-Access-Phase hat "World of Horror" endlich das perfekte Release-Datum für seine Veröffentlichung gefunden - den 19. Oktober.

Growth - 2023

"Growth" ist ein brandneues, kachelbasiertes Puzzlespiel, das noch in diesem Sommer für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Demonschool - 2023

Im neuen Trailer können wir einen Blick auf einen brandneuen Boss werfen - einen grossen Haufen Röhrenfernseher. Im Jahr 2023 treffen taktische Kämpfe auf italienische Horrorfilme, das Schulleben und tolle Pixelgrafiken.

Quest Master - 2023

Falls ihr einen "Zelda Maker" sucht, dann ist "Quest Master" das richtige "Spiel" für euch. Dieses von RPG und Zelda inspirierte Dungeon-Builder-Spiel wird in diesem Sommer in Steam Early Access gehen. Eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch ist geplant, sobald das Spiel Version 1.0 erreicht.

SacriFire - 2023

Um "SacriFire" war es in der letzten Zeit etwas still, seit es letztes Jahr verschoben wurde. Der neue Trailer zeigt das cool aussehende RPG - das ein wenig an "Vagrant Story" und "Valkyrie Profile" erinnert - wieder in Aktion. "SacriFire" wird angeblich noch in diesem Jahr erscheinen.

Dark Deity II - TBA

"Dark Deity II" wurde zwar nicht offiziell für Switch angekündigt, aber das erste Spiel schaffte 2022 den Sprung auf die Konsole. Und da es stark von "Fire Emblem" inspiriert ist, sehen wir keinen Grund, warum dieses Spiel nicht auch irgendwann für Switch erscheinen sollte.

WrestleQuest - 8. August, 2023

Kingdom Eighties: Summer of Greed - 2023

Nova Lands - 22. Juni 2023

A Void Hope - TBC

Lil' Guardsman - 2023

Bye Sweet Carole - 2024

Three Minutes to Eight - Q4 2023

Promenade - 2023

Nocturnal - erhältlich

Gori: Cuddly Carnage - TBC

SpiderHeck 'Quality of Heck' Update - Coming Soon

Dawn of the Monsters Arcade Edition DLC - Coming Soon

StormEdge - 2023

Black Skylands - 3. August, 2023