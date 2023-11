Ab sofort gibt’s auch die neusten Samsung Smartphones immer zum besten Preis mit Sunrise Smart und Flex Upgrade.

"Apple iPhone und Samsung Smartphones sind die beliebtesten Handys der Schweiz. Dank der Partnerschaft mit Samsung kommen jetzt auch Samsung-Fans in den Genuss unseres einzigartigen Device-as-a-Service-Pakets. Dadurch positionieren wir uns für rund 9 von 10 Smartphone-Kunden als Referenzanbieter. So viel Premium Service in einem Paket gibt es mit den neuesten Handys sonst nirgends. Gleichzeitig stellen wir damit sicher, dass gebrauchte Geräte nicht einfach in einer Schublade verschwinden und somit der Zirkularität entzogen werden"