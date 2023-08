Charakter-Trailer zu The First Descendant

Nexon hat einen neuen Trailer zu "The First Descendant" veröffentlicht. In diesem wird uns ein Charakter aus dem Spiel genauer vorgestellt.

Hier wird uns Bunny aus "The First Descendant" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern nähergebracht. Und es kommt noch besser, denn in der offenen Crossplay-Beta, die bekanntlich am 19. September beginnt, können wir sie selbst spielen.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" erscheint im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.