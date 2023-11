The First Descendant verschoben

Eigentlich sollte "The First Descendant" im Herbst veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Nexon jetzt mitgeteilt hat.

Konkret hat man sich nach der kürzlich stattgefundenen Crossplay Open Beta entschieden, "The First Descendant" auf 2024 zu verschieben. Grund dafür ist das Feedback der Spieler. Man möchte nun die zusätzliche Zeit nutzen, um eine Vielzahl an Verbesserungen zu implementieren. Zu den am häufigsten geäusserten Wünschen gehören dabei mehr Inhalte auf den Spielfeldern, eine grössere Missionsvielfalt, eine Überarbeitung des UIs und eine noch weiter optimierte Grafik.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.