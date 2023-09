Nexon Games hat frisches Gameplay aus "The First Descendant" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Konkret zeigt man uns die ersten 17 Minuten aus "The First Descendant". In diesem Zeitraum macht man uns hauptsächlich mit der Spielwelt und den grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken vertraut.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" erscheint irgendwann im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Vorher geht vom 19. bis 25. September aber noch die offene Crossplay-Beta über die Bühne.