Nexon Games hat eine sehenswerte Zwischensequenz aus "The First Descendant" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagte Zwischensequenz stammt aus dem Prolog von "The First Descendant", ist rund fünfeinhalb Minuten lang und beschäftigt sich natürlich hauptsächlich mit der Story. Das Filmchen gefällt dabei auch in optischer Hinsicht und stimmt uns wunderbar auf die Geschehnisse ein.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" erscheint irgendwann im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Vorher geht vom 19. bis 25. September aber noch die offene Crossplay-Beta über die Bühne.