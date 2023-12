The First Descendant: TGA-Trailer

Nexon heute bei den Game Awards 2023 einen neuen Cinematic-Trailer für "The First Descendant" vorgestellt. Dieser gibt den Sommer 2024 als Release-Zeitraum bekannt und liefert weitere Informationen zu den titelgebenden Descendants.

Der neue Cinematic-Trailer zu "The First Descendant", der mit Hilfe der Unreal Engine 5.2 kreiert wurde, zeigt die Descendants Valby und Viessa sowie einen geheimnisvollen neuen Charakter. Von ihren Verbündeten ermutigt, nimmt Valby ihre Berufung als Descendant an und bereitet sich mit ihrem Team auf einen Kampf gegen zwei monströse Colossi vor, die ihre Heimat Ingris bedrohen. Der Trailer hebt den Koop-Aspekt des Gameplays hervor und lädt Spieler ein, sich im Sommer 2024 dem Widerstand gegen die feindlichen Invasoren anzuschliessen.