Nexon hat eine offene Crossplay-Beta zu "The First Descendant" in Aussicht gestellt. Über neue Gameplay-Impressionen können wir uns jetzt schon freuen.

Besagte offene Crossplay-Beta zu "The First Descendant" findet demnach zwischen dem 22. und 28. August auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und dem PC statt. Dazu wird uns knapp dreieinhalb Minuten lang gezeigt, was den Titel spielerisch ausmacht.

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

"The First Descendant" erscheint im Herbst für die oben erwähnten Plattformen.