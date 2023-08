The First Descendant: Frischer Trailer

Noch bevor in einem Monat die Crossplay-Beta startet, zeigt Nexon einen neuen Trailer zu "The First Descendant". Diesen sollten sich vor allem PS5-Inhaber nicht entgehen lassen.

Nexon stellt hier nämlich in Zusammenarbeit mit Sony die PlayStation 5-spezifischen Next-Gen-Features von "The First Descendant" in teilweise packenden Sequenzen vor. Dort werden etwa die crispe 4K-Grafik, individuelle Ausrüstungsoptionen durch die adaptiven Trigger, immersives 3D-Audio und einiges mehr beleuchtet.

"The First Descendant" erscheint im Herbst für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.