The Last of Us-Director Neil Druckmann will sich langsam zurückziehen

Neil Druckmann, Creative Director von Spiele-Hits wie „The Last of Us“ und „Uncharted 4“, denkt darüber nach, sich von der Entwicklung von Blockbuster-Spielen zurückzuziehen, wie er in einem Interview verrät.

In einem Interview mit Rapper Logic sprach Druckmann über den Stress, die die Leitung von Grossprojekten mit sich bringt. Er betonte den Wunsch nach einer ruhigeren Umgebung, um Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Druckmann erwähnte, dass er gerne an kreativen Projekten wie der HBO-Fernsehserie „The Last of Us“ beteiligt war, er reflektiere aber auch über die Auswirkungen des Erfolgs seit „Uncharted 2“ und erklärte, dass der Druck, etwas Aussergewöhnliches abzuliefern, deutlich gestiegen sei.

Obwohl er nach wie vor ein Fan der Spieleentwicklung ist, deutete er die Möglichkeit an, sich künftig weniger stressigen kreativen Tätigkeiten zuzuwenden, sprach aber auch von einem weiteren Kapitel für „The Last of Us“, bevor er weiter über seine Zukunft in der Spieleentwicklung nachdenkt.