The Outlast Trials: Konsolenfassungen verschoben

Red Barrels hat verkündet, dass die Konsolenfassungen von "The Outlast Trials" leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werden. Ein neuer Releasezeitraum wurde auch in Aussicht gestellt.

Demnach wird "The Outlast Trials" nun erst im ersten Quartal 2024 für die Konsolenwelt veröffentlicht. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X genannt. Grund dafür sind nicht näher spezifizierte Herausforderungen, denen das kleine Entwicklerteam gegenübersteht.

Über The Outlast Trials

Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs werden menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation für Experimente fortgeschrittener Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle verwendet. In einer Welt voller Misstrauen, Furcht und Gewalt wird deine Moral auf die Probe gestellt, deine Ausdauer ausgelotet und der Verstand zerstört. Und das alles im Namen von Fortschritt, Wissenschaft und Gewinn.

Für den PC ist "The Outlast Trials" bereits seit dem 18. Mai im Early Access verfügbar.