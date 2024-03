Entwickler und Publisher The Red Barrels hat eine ausführliche Q&A-Session zu "The Outlast Trials" abgehalten. Das zugehörige Video wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier stellt sich The Red Barrels über eine halbe Stunde lang den Fragen der Community von "The Outlast Trials". So erfahren wir etwa, was uns in der ersten Season im weiteren Jahresverlauf erwartet oder bekommen intime Einblicke in die Entstehung des Spiels geboten.

Über The Outlast Trials

Vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs werden menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation für Experimente fortgeschrittener Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle verwendet. In einer Welt voller Misstrauen, Furcht und Gewalt wird deine Moral auf die Probe gestellt, deine Ausdauer ausgelotet und der Verstand zerstört. Und das alles im Namen von Fortschritt, Wissenschaft und Gewinn.

"The Outlast Trials" erschien am 5. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.