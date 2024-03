Launch-Trailer zu "The Outlast Trials"

Bereits am morgigen Dienstag ist es endlich soweit, und der nunmehr dritte Teil der beliebten "Outlast"-Reihe wird vollständig veröffentlicht. Der Titel wurde erstmals im Dezember 2017 unter dem Namen "Outlast 3" angekündigt und befindet sich seit Mai 2023 in der Early Access-Phase.

Neben dem PC ist "The Outlast Trials" zusätzlich für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S in den jeweiligen Download-Stores erhältlich. Mit dem Release am 5. März wird das Spiel entsprechend auf Steam sowie allen anderen Plattformen den Early-Access-Modus verlassen.

Zeitlich betrachtet ist der Titel während des Kalten Krieges angesiedelt und spielt lange vor den Ereignissen von "Outlast 1" sowie "Outlast 2". Zusätzlich lässt sich das Spiel entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern im Koop bestreiten.