Neues Design für Lara Croft

Mit "Tomb Raider I-III: Remastered" wurden kürzlich die ersten drei Spiele der weltberühmten Videospielarchäologin neu aufgelegt und in ein deutlich ansprechenderes Gewand gehüllt. Gewand ist auch das passende Stichwort, denn neben dem Remaster der Ursprungs-Trilogie hat Entwickler Crystal Dynamics nun ein neues Design von Lara Croft vorgestellt.

Tomb Raider I-III: Remastered

Dieses erinnert auf den ersten Blick stark an ihr Aussehen aus der PlayStation- oder Sega Saturn-Ära, jedoch wurden auch Einflüsse des Modells integriert, das für Call of Duty veröffentlicht wurde.

Mit Amazon Games als Publisher im Hintergrund befindet sich Crystal Dynamics derzeit an der Entwicklung eines neuen Abenteuers, das bisher nur als "Tomb Raider Next" bekannt ist und noch über kein Releasedatum verfügt. Inhaltlich soll dieses alle bisher veröffentlichten Spiele auf irgendeine Weise miteinander verbinden, was stark an ein mögliches Multiversum erinnert.