Technik-Analyse zu Tomb Raider I-III: Remastered

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Tomb Raider I-III: Remastered" beschäftigt. Ergebnis ist ein ausführliches Video, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Hier wird die Technik von "Tomb Raider I-III: Remastered" über 22 Minuten lang auf sämtlichen Plattformen genau analysiert. Dabei wird schnell klar, dass Aspyr Media einen guten Job gemacht. So werden die Klassiker gekonnt, vorsichtig und liebevoll in die heutige Zeit geholt. An manchen Stellen hätte man sich vielleicht sogar noch etwas mehr getrauen können.

"Tomb Raider I-III: Remastered" ist ab heute erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.