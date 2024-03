Neues Update für Tomb Raider I-III: Remastered

Aspyr Media schraubt weiter an seinem "Tomb Raider I-III: Remastered". Jetzt wurde ein neues Update für die Compilation veröffentlicht und das hat es in sich.

Tomb Raider I-III: Remastered

So nimmt das jüngste Update für "Tomb Raider I-III: Remastered" viele kleine Änderungen und Optimierungen vor. So sorgt es etwa dafür, dass Schlüssel nun besser sichtbar sind (wobei fairerweise gesagt werden muss, dass dies, im Vergleich zum Original, schon in der Ursprungsversion der Compilation besser möglich war). Zudem werden einige HD-Texturen aufgehübscht, Bugs beseitigt und Abstürze sollten an bestimmten Stellen auch der Vergangenheit angehören. Alle Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Tomb Raider I-III: Remastered" ist seit 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.