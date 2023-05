Trackmania jetzt kostenlos für Konsolen

Ubisoft gab bekannt, dass "Trackmania" jetzt auf Xbox One und Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 spielbar ist.

Das legendäre "Trackmania" ist ab sofort für Konsolen erhältlich und bietet dank Crossplay und Cross-Progression weiterhin spannende Rennen für noch mehr Spielerinnen und Spieler. Seit der Erstveröffentlichung auf PC im Juli 2020 wurde das Spiel stetig um neue Funktionen erweitert, um die Freude am Rennsport zu verfeinern. ​ ​"Trackmania" bietet euch ein einzigartiges direktes Rennerlebnis, bei dem sie auf mehr als 1'000 Strecken gegeneinander antreten und jeden Tag eine neue Bestenlisten erklimmen können. Iht könnt euch ausserdem mit euren Freunden in zwei verschiedenen Spielmodi, Rangliste und Royal, zusammenschliessen und an täglichen wechselnden Wettbewerben teilnehmen. Mit jedem Fortschritt in den Rennen werden neue Prestige-Skins, Medaillen und Trophäen als Belohnungen freigeschaltet. Für Spieler, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, gibt es neben den vielen von der Community organisierten Events auch einen offiziellen E-Sports-Circuit. ​