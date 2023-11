Ausführliches Video zu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive und The Chinese Room haben ein umfangreiches Video zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" veröffentlicht. Darin wird Hauptcharakter Phyre vorgestellt und natürlich auch ausführlich über das Spiel selbst geplaudert.

Als „Elder Kindred Embraced“ im frühen 17. Jahrhundert beeinflusst Phyre in "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" die Machtstrukturen in Seattle mit komplett vertonten Gesprächen. Die Spieler werden den Protagonisten individuell gestalten, indem sie das Geschlecht und den Clan wählen - genau wie die Kleidung, das Verhalten und das Blut, von dem sie sich ernähren, was sich auf die Art auswirkt, wie Seattle auf Phyre und ihre Entwicklung reagiert.

In "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" wählen die Spieler einen von insgesamt vier Clans für Phyre aus und beginnen, das dunkle, Unterbewusstsein von Seattle zu erkunden. Auf ihrem Weg lernen die Spieler durch Fabien, die seltsame Stimme in Phyres Kopf, mehr über die Welt um sie herum. Mit komplexen Dialogoptionen beeinflusst jedes Gespräch mit den mächtigen Eliten Seattles, wie die Umgebung und die Charaktere auf Phyre reagieren und wie sich die Geschichte entwickelt.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint im Herbst 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.