Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Der Clan der Banu Haqim

Während der PC Gaming Show: Most Wanted, kündigten Paradox Interactive und The Chinese Room an, dass die Banu Haqim ein spielbarer Clan in "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" sein werden. Die Banu Haqim konzentrieren sich auf das Anpirschen, Meucheln und Ausmanövrieren von Gegnern und sind auf den Kampf aus den Schatten mit unauffälligen Manövern und lautlosen Takedowns spezialisiert.

Die Banu Haqim sind dafür bekannt, dass sie ihren Blutrausch im Zaum halten. Sie sind wild entschlossen, einen Moralkodex aufrechtzuerhalten und konsequent mit Bedrohungen umzugehen. Sie lauern in den Schatten und nutzen ihre vampirischen Fähigkeiten, um zu jagen und im Verborgenen zu bleiben. Sie führen schnelle und präzise Schläge aus, um ihren Sinn für Gerechtigkeit durchzusetzen.

"Phyre zu einem Banu Haqim zu machen, verändert die Herangehensweise der Spieler an den Kampf und bietet eine einzigartige Perspektive für die Spielwelt. Die Spieler müssen die Begegnungen mit Bedacht angehen, um das Beste aus den Gaben dieses Clans herauszuholen, und ihre Schläge mit Finesse und Präzision planen, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Kindred sind geduldig und vorsichtig, was sie ideal für Spieler macht, die eine strategische Erfahrung suchen."

Alex Skidmore, Project Creative Director bei The Chinese Room

"Die Banu Haqim sind Gelehrte, Krieger und Wächter in Vampire: The Masquerade. Spieler, die sich auf einen taktischeren Spielstil gefreut haben, bekommen den Clan, auf den sie gewartet haben. Jeder Clan hat seine eigenen Qualitäten, die eine einzigartige Spielerfantasie erfüllen und die Art und Weise, wie sie Bloodlines 2 erleben, beeinflussen. Die Kindred-Clans in Vampire: The Masquerade haben ihre eigenen, langlebigen Welten voller Geschichte, Motivationen und Machtstrukturen. The Chinese Room hat es geschafft, diese komplexen Gebilde in ein eindrucksvolles Rollenspielerlebnis zu übersetzen, das für die Spieler sehr gehaltvoll ist und bestens in die World of Darkness passt."

Sean Greaney, Executive Vice President of World of Darkness bei Paradox Interactive