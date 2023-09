Neuer Entwickler für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Alles neu macht offenbar nicht nur der Mai, sondern auch der September - zumindest, wenn es um "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" geht. Dessen Twitter-Account hatte im Juni ja schon Neuigkeiten für September angekündigt und die sind jetzt tatsächlich eingetrudelt.

Los geht es mit einem neuen Ankündigungstrailer, der uns genau eineinhalb Minuten lang auf "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" einstimmt. Zusätzlich erfahren wir, dass im Januar 2024 erstes Gameplay gezeigt wird und der Release dann für den Herbst 2024 ansteht. Grösste Neuigkeit ist letztlich aber, dass von nun an The Chinese Room die Entwicklungsarbeiten übernimmt.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" ist der Nachfolger von "Vampire: The Masquerade – Bloodlines" und entführt Spieler in die Unterwelt von Seattle, wo Vampire um ihr Überleben und die Vorherrschaft kämpfen. Als Elder-Vampir trifft man auf Charaktere, manövriert politische Beziehungen, pirscht sich durch die Strassen der Stadt auf der Suche nach Beute und nimmt an Kämpfen teil, während man seinen Blutdurst stillen muss. Während des kompletten Spiels müssen die Spieler stets auf ihre Umgebung achten, sonst riskieren sie, die Maskerade zu brechen - das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor der Menschheit verborgen hält.