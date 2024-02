Neues Material aus Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Wie im Vorfeld bereits angekündigt, hat Entwickler The Chinese Room jetzt neues Material zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist es:

Konkret wird uns ein knapp drei Minuten langer Gameplay-Trailer zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" gezeigt. Im anderen Video sind ausführliche Gameplay-Impressionen mit Kommentaren der Entwickler zu sehen.

In "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" wählen die Spieler einen von insgesamt vier Clans für Phyre aus und beginnen, das dunkle, Unterbewusstsein von Seattle zu erkunden. Auf ihrem Weg lernen die Spieler durch Fabien, die seltsame Stimme in Phyres Kopf, mehr über die Welt um sie herum. Mit komplexen Dialogoptionen beeinflusst jedes Gespräch mit den mächtigen Eliten Seattles, wie die Umgebung und die Charaktere auf Phyre reagieren und wie sich die Geschichte entwickelt.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC.