Speedruns in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben begonnen

Wenig überraschend, haben simultan zu dessen Launch auch die Speedruns in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" begonnen. Die aktuelle Bestmarke ist dabei bereits sehr beeindruckend.

Der momentane Speedrun-Weltrekord in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" liegt nämlich bei etwas mehr als 94 Minuten. Hier dürfte allerdings erfahrungsgemäss noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und noch ordentlich Luft nach unten sein.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai exklusiv für Switch.