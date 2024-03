Creatures of Ava angekündigt

11 bit studios kündigt "Creatures of Ava" an, den neuesten Titel aus seiner Publishing Division. "Creatures of Ava" wird gemeinsam von den spanischen Studios Inverge und Chibig entwickelt und ist ein Action-Adventure, in dem Spieler Kreaturen zähmen, um ihre Welt von einer alles verschlingenden Infektion zu retten. Das Spiel erscheint 2024 auf Xbox Series X|S und PC.

"Creatures of Ava" ist ein einzigartiges Creature-Saver-Spiel in einer Welt voller wilder Kreaturen. Diese einst friedlichen Kreaturen sind nun einer unbekannten Infektion verfallen, die aggressives Verhalten zur Folge hat. Sind sie einmal geheilt, bilden sie ein einzigartiges Band mit den Spielern, das diesen erlaubt, die Fähigkeiten der Kreaturen zu nutzen, um den Planeten zu durchstreifen und Herausforderungen in der Umwelt zu meistern. Mit nicht-aggressiven Kampfmechaniken, die gemacht sind, um zu heilen anstatt zu besiegen, sowie indigenen Flötenmelodien, die helfen, Kreaturen zu zähmen, betont das Gameplay die Creature-Saver-Aspekte des Spiels.

In der Rolle der 22 Jahre alten Abenteurerin Vic begeben sich Spieler mit der Forscherin Tabitha auf eine immersive Expedition. Zusammen stellen sie sich der wiederkehrenden Infektion – bei den indigenen Naam bekannt als „The Withering” - die Avas Einwohner bedroht. Das Gameplay regt zur neugierigen Erkundung der deutlich unterschiedenen, jedoch miteinander verbundenen Ökosysteme an, wie dem farbenfrohen Nari-Dschungel oder dem mysteriöse Mâruba-Sumpf.

Die Story des Spiels wurde in Zusammenarbeit mit der bekannten Autorin Rhianna Pratchett geschrieben und stecktvoller Wunder, Geheimnisse und Entdeckungen. Verstehen die Spieler einmal die wahre Natur der Infektionen, werden sie dazu herausgefordert, aus ihrer menschenzentrischen Sichtweise herauszutreten und zu lernen, was es wirklich kostet,die wilde Schönheit Avas zu erhalten.

"Creatures of Ava" erscheint 2024 für Xbox Series X|S und Windows 11 PC.