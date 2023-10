Wargaming United unterstützt die Ukraine

In den letzten anderthalb Jahren hat Wargaming einen Spendenbeitrag zur Unterstützung der ukrainischen Zivilbevölkerung geleistet, darunter 1 Million Dollar für medizinische Hilfe und Ausrüstung in der ersten Kriegswoche, 100'000 Dollar für die Opfer der Katastrophe von Kachowka und mehrere andere Aktionen. Hunderte Mitarbeiter haben aus eigener Initiative gespendet, eine interne Spendenaktion gestartet und 200'000 Euro für den Kauf von Krankenwagen für ukrainische Sanitäter gesammelt.

Wargaming glaubt an die Kraft der Gemeinschaft und ist entschlossen, seine Bemühungen fortzusetzen. Das Unternehmen lädt alle seine Spieler ein, sich anzuschliessen, um diejenigen zu unterstützen, die vom Krieg betroffen sind, und grosse Wohltätigkeitsprojekt zu starten - WargamingUnited.

"Ab heute laden wir die Community von sechs unserer Spiele - World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends und World of Warplanes - dazu ein, sich im Rahmen dieser globalen Initiative zusammenzuschliessen. Für jedes Spiel wird es spezielle, auf die Ukraine zugeschnittene Pakete mit Anpassungselementen geben, die von den Künstlern des Wargaming Kyiv Studios entworfen wurden. Mit diesen zeitlich begrenzten Angeboten können die Spieler nicht nur den Bedürftigen helfen, sondern auch besondere Ingame-Inhalte erhalten und gleichzeitig ihre Unterstützung zeigen."

"Wir spenden 100% jedes gekauften "WargamingUnited"-Pakets über UNITED24, die offizielle Spendenplattform der Ukraine, für den Kauf von Krankenwagen des Typs C. Typ-C-Krankenwagen sind hochspezialisierte Fahrzeuge, die mit den notwendigen Defibrillatoren, Herzmonitoren, Sauerstofftanks und künstlichen Lungenbeatmungsgeräten ausgestattet sind, um Verletzte am Leben zu erhalten, bis sie einen Operationssaal erreichen können. Mit jedem finanzierten Krankenwagen können Hunderte von Leben gerettet werden."