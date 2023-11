WargamingUnited ein voller Erfolg

Die zweiwöchige Wohltätigkeitskampagne "WargamingUnited" hat von unseren Spielern weltweit grosse Unterstützung erhalten. Für sechs unserer Spiele – "World of Tanks", "World of Tanks Blitz", "World of Tanks Modern Armor", "World of Warships", "World of Warships: Legends" and "World of Warplanes" – gab es spezielle Ukraine-Pakete mit Anpassungselementen, die von den Künstlerinnen und Künstlern vom Kiewer Studio erstellt wurden.

Insgesamt wurden 90'000 Pakete gekauft und Spieler aus 115 Ländern haben an der Kampagne teilgenommen. Daraufhin hat Wargaming über die Plattform „UNITED24“ 1'072'940 us$ für die Anschaffung von Krankenwagen vom Typ C überwiesen, um damit Leben zu retten.