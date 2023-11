Apple Arcade: Acht neue Spiele und über 50 Upates

In der Vorweihnachtszeit erweitert Apple Arcade seinen preisgekrönten Katalog um acht neue Spiele, die Familien und Freunden gemeinsam geniessen können, darunter "Disney Dreamlight Valley Arcade Edition", "Football Manager 2024 Touch", "Sonic Dream Team" und "Puzzle & Dragons Story", sowie um mehr als 50 Updates für bereits auf dem Service erhältliche Games.

"Wir haben in diesem Jahr fast 60 neue Spiele auf Apple Arcade hinzugefügt und Abonnent:innen und ihre Familien lieben die Breite und Tiefe des Katalogs mit Hits wie Hello Kitty Island Adventure, NBA 2K24 Arcade Edition, TMNT Splintered Fate, Cypher 007 und so vielen anderen. Zum Ende eines grossartigen Jahres mit neuen Games für Arcade Spieler:innen haben wir uns einige der besten bis zum Schluss aufgehoben und werden Football Manager 2024 Touch, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Sonic Dream Team und Puzzle & Dragons Story veröffentlichen."

Alex Rofman, Senior Director von Apple Arcade

Dank der wöchentlichen Spielneuzugänge im November könnt ihr eure Reise fortsetzen und eine Fussballclub-Dynastie in "Football Manager 2024 Touch" aufbauen; "Knotwords+" meistern, ein einzigartiges Rätselspiel vom gefeierten Indie-Entwickler Zach Gage; weiter in die geheimnisvollen Tiefen von "Downwell+" eintauchen; und eine herzerwärmende kulinarische Reise in "Delicious - Miracle of Life+" erleben.

Knotwords+ (Zach Gage):

Release: 3. November

"Knotwords+" ist ein minimalistisches und elegantes Logik-Puzzle mit Wörtern, das vom Indie-Entwickler Zach Gage stammt, dem Entwickler hinter anderen Apple Arcade-Titeln wie "Card of Darkness", "Good Sudoku+" und "Flipflop Solitaire+". Die Regeln sind einfach: Man muss die Buchstaben in jedem Abschnitt so anordnen, dass jedes Wort vollständig ist, sowohl horizontal als auch vertikal. Jedes Puzzle mag anfangs schwierig erscheinen, aber es wird einfacher, je weiter ihr fortschreitet, wobei jeder Schritt sie auf natürliche Weise zur Lösung führt.

Football Manager 2024 Touch (SEGA & Sports Interactive)

Release: 6. November

Die beste Fussball-Management-Simulation der Welt kehrt für eine neue Saison auf Apple Arcade zurück. Sports Interactive bringt erneut den unvergleichlichen Realismus des schönen Spiels zu euch rund um den Globus auf all eure Lieblingsgeräte von Apple. Ihr jagt mit einem der besten Vereine der Welt nach sofortigem Ruhm. Mit der neuen Funktion zur Kompatibilität von Spielständen können alle bestehenden "Football Manager 2023 Touch"-Spieler: auf Apple Arcade ihre Karriere in "Football Manager 2024 Touch" fortsetzen.

Downwell+ (Devolver Digital)

Release: 17. November

"Downwell+" ist ein spannendes Spiel über einen Jungen, der sich auf der Suche nach ungeahnten Schätzen tief in einen Brunnen wagt. Dabei verlässt er sich zum Schutz nur auf seine Gunboots. "Downwell+" ist von Grund auf für Mobiltelefone entwickelt worden und verfügt über eine intuitive und elegante Steuerung, die ein actiongeladenes Gameplay mit nur drei Tasten ermöglicht. Die Spieler machen sich auf den Weg hinunter in die Dunkelheit voller fieser Kreaturen und mysteriöser Geheimnisse, um die atemberaubenden roten Edelsteine einzusammeln, die überall auf den Felsen verstreut sind. Sie können in gefährlich gelegenen Läden hilfreiche Gegenstände kaufen oder zwischen den Levels ihre Stufe erhöhen, um sich im Kampf gegen die Brunnenmonster zu verstärken und verborgene Höhlen voller Reichtümer und Relikte zu entdecken. Dank der prozedural generierten Level ist kein Abstieg in den Brunnen wie der andere.

Delicious - Miracle of Life+ (GameHouse)

Release: 24. November

Dieses Zeitmanagement-Kochspiel lädt euch dazu ein, die werdende Mutter Emily und ihre wachsende Familie zu begleiten, während sie die Herausforderungen der Schwangerschaft meistert, eine geschäftige Küche für ihren Kochvideoblog führt und sich auf die Geburt ihres neuen Babys vorbereitet. In 60 fesselnden Level und 30 Bonus-Herausforderungen taucht ihr in Emilys Welt ein, erkunder verschiedene Orte und treffr auf eine charmante Gruppe von Charakteren. Ihr könnt das perfekte Kinderzimmer gestalten, an Emilys Höhen und Tiefen teilhaben und das Wunder des Lebens erleben.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (Gameloft)

Release: 5. Dezember

In "Disney Dreamlight Valley Arcade Edition" – einer fesselnden Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel mit den beliebten Disney- und Pixar-Freund – kann man eine Welt voller Magie entdecken. Ihr erlebt bezaubernde Geschichten an der Seite geliebter Charaktere, während ihr daran arbeitet, Dreamlight Valley aus den Klauen des Vergessens zu befreien: eine mysteriöse Macht, die über das Tal gekommen ist. Man kann verschiedene Reiche durchqueren, jedes mit seinen eigenen Herausforderungen und Rätseln, und mit legendären Charakteren wie WALL - E, Belle, Goofy und vielen anderen Freundschaften schliessen.

Mit anpassbaren Landschaften und tausenden von Dekorationsmöglichkeiten könnt ihr in dieser sich ständig weiterentwickelnden Welt voller Wunder und Kreativität eureTraumnachbarschaft erschaffen.

Sonic Dream Team (SEGA)

Release: 5. Dezember

Das "Sonic"-Franchise, von dem weltweit mehr als 1,6 Milliarden Spiele verkauft und heruntergeladen worden sind, veröffentlicht mit "Sonic Dream Team" ein neues Abenteuer, das exklusiv für Apple Arcade erscheint. Das spannende neue 3D-Action-Jump 'n' Run folgt dem bösen Doktor Eggman, der The Reverie entdeckt hat — ein uraltes Artefakt das die Macht hat, Träume in der realen Welt wahr werden zu lassen. Ihr begleitet Sonic und seine Freunde, wenn sie sich durch verdrehte Traumlandschaften bewegen, ihre Freund retten und Dr. Eggmans Streben nach Weltherrschaft ein Ende setzen. Im Spiel übernehmt ihr das Kommando über sechs dynamische Charaktere: Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream und Rouge, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die zu ihrem eigenen Flair und ihrer Persönlichkeit passen. "Sonic Dream Team" gesellt sich zu anderen erfolgreichen SEGA-Titeln auf Arcade — "Sonic Racing, Samba de Amigo: Party-To-Go" und "Football Manager 2023 Touch".

Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment)

Release: 5. Dezember

Der neueste Teil der äusserst beliebten Puzzle-RPG-Reihe entführt euch mit "Puzzle & Dragons Story" in ein neues episches Fantasy-Abenteuer, exklusiv auf Apple Arcade. Das Spiel kombiniert Match-Three-Puzzle mit dem Sammeln von Kreaturen in einem Rollenspiel, in dem ihr Verbündete rekrutiert, eure Teams verbessert und Dungeons erobert. Das intuitive Puzzlespiel wird Fans vertraut sein, aber auch Neulinge anlocken, da sie einfach gleichfarbige Kugeln vertikal oder horizontal aneinanderreihen und so aufregende Kombinationen für höhere Auszeichnungen bilden können. Durch das Kombinieren und Löschen von Kugeln werden die Verbündeten der Spieler angewiesen, feindliche Kreaturen anzugreifen, wobei durch geschicktes Puzzlespiel und aufregende Kombos noch stärkere Angriffe ausgelöst werden. Durch das Besiegen von Kreaturen in Dungeons sammeln die Spieler ausserdem Materialien, mit denen sie neue verbündete Teammitglieder erstellen und verbessern können. Sie geben Ressourcen aus, um ihre Kreaturen zu verbessern und wählen ihre Favoriten aus, um einzigartige Teams zu bilden. Neue Dungeons und Kreaturen werden regelmässig hinzugefügt, während die Spieler das riesige und mysteriöse Land weiter erforschen.

Turmoil+ (Gamious)

Release: 5. Dezember

"Turmoil+" bietet euvh eine visuell charmante, augenzwinkernde Interpretation des Genres der Simulationsspiele, die vom Ölrausch in Nordamerika im 19. Jahrhunderts inspiriert worden ist. Als aufstrebende Ölunternehmer müsst ihr den Verdrängungswettbewerb meistern, strategisch Land pachten, nach Öl bohren und durch kluge Geschäftsabschlüsse den Gewinn maximieren. Mit einem umfangreichen Kampagnenmodus, einer Stadt voller bunter Charaktere, dutzenden von Upgrades und prozedural generierten Levels ist "Turmoil+" ein wilder Ritt durch das Zeitalter des Ölbooms.

Updates

Beliebte Arcade Spiele erhalten in diesem Monat ebenfalls lustige neue Updates. Ihr könnt euch in "Hello Kitty Island Adventure" stürzen, das am 17. November sein nächstes grosses Update erhält. Die "Give & Gather Celebration" kommt auf die Insel, zusammen mit ihrem neuesten Bewohner My Sweet Piano. Ihr könnt die ganze Vorweihnachtszeit hindurch einzigartige Geschenke von "Hello Kitty" und ihren Freunden überbringen und empfangen und "My Melody" dabei helfen, ihre alte Freundin in der Gruppe willkommen zu heissen. Ihr könnt ausserdem einen völlig neuen Avatar-Typ auswählen, Mehrspieler-Freundschaften aufwerten und sogar zum Herzen der Freundschaftsinsel reisen.

Für Basketball-Fans ist die neue Saison in vollem Gange. Am 23. November erhält "NBA 2K24 Arcade Edition" sein erstes Update. Es werden City Edition-Uniformen hinzugefügt und ihr könnt mit acht weiteren Greatest Players auf den Court gehen, darunter mit "The Answer" selbst – Allen Iverson.

Weitere Spiele, die im November und Dezember neue Updates erhalten sind unter anderem "Sneaky Sasquatch", "Cut the Rope 3", "Samba de Amigo: Party-To-Go", "Japanese Rural Life Adventure" und "The Oregon Trail".