Apple Arcade: Drei neue Spiele im Januar

Apple Arcade läutet das neue Jahr mit der Veröffentlichung von "Tamagotchi Adventure Kingdom", "Cornsweeper" und "Blackjack by MobilityWare+" und mehr als 20 Updates ein.

Apple Arcade ist bereit für ein weiteres unglaubliches Jahr mit grenzenlosem Spielspass, beginnend mit drei neuen Games und mehr als 20 grossen Updates beliebter Spiele, die in diesem Monat erscheinen werden. Ab heute könnt ihr auf eine epische, wundervolle und nostalgische Reise in "Tamagotchi Adventure Kingdom" begeben, euch in "Cornsweeper" verlieren, einer entspannten und skurrilen Neuinterpretation des beliebten Logikpuzzlespiels "Minesweeper", und bei "Blackjack by MobilityWare+" "all-in" gehen.

Tamagotchi Adventure Kingdom

Entwickler: Bandai Namco

Vom beliebtesten Franchise aller Zeiten für virtuelle Haustiere gibt es jetzt eine neue und wundervolle Reise für alle Abenteurer da draussen. Ihr begebt euch in "Tamagotchi Adventure Kingdom" auf ein herzerwärmendes Erlebnis und begleitet den entzückenden Helden Mametchi dabei, die Harmonie auf dem Tamagotchi-Planeten wiederherzustellen, nachdem ein mysteriöser Einschlag ihre Welt erschüttert hat.

"Tamagotchi Adventure Kingdom" im AppStore herunterladen

Cornsweeper

Entwickler: wbuttr

"Cornsweeper" ist eine entspannende und skurrile Neuinterpretation des beliebten Logikpuzzlespiels "Minesweeper" vom jamaikanischen Solo-Entwickler wbuttr. In diesem meditativen Mind-Sweep-Em-Up knallt ihr leckeres Popcorn und weicht Explosionen aus — alles begleitet von einem entspannenden und originellen von Lo-Fi inspirierten Soundtrack mit Reggae-Einflüssen.

"Cornsweeper " im AppStore herunterladen

Blackjack by MobilityWare+

Entwickler: MobilityWare

In "Blackjack by MobilityWare+" kann man in den Spieleklassiker eintauchen und seine Feinheiten meistern. Man hat nicht nur die Wahl zwischen „Hit“ und „Stand“, sondern kann mit Optionen wie Splitten und Verdoppeln ein authentisches Gameplay erleben. Ihr könnt euren Tisch selbst wählen und in ikonische Städte wie London oder Barcelona reisen. Jeder Ort bietet eine einzigartige Spielatmosphäre, während ihr in den Bestenlisten aufsteigt und euer Können unter Beweis stellt.

