Apple Arcade: Neue Spiele im Oktober

Apple Arcade bringt euch jeden Monat neue Spiele und Updates, darunter Neuerscheinungen, Award Gewinner und beliebte Favoriten aus dem App Store. Diesen Oktober könnt ihr euer NBA-Vermächtnis weiter ausbauen, wenn die grössten NBA-Stars der Welt für eine weitere aufregende Saison in der NBA 2K24 Arcade Edition mit NBA-Legende Allen Iverson als Gesicht des Spiels zurückkehren. Ausserdem könnt ihr euch durch ein brandneues Abenteuer mit bezaubernden Monstern des erfolgreichen Mobile Franchise "Cut the Rope 3" wischen, die Welt im ultimativen Spiel der Klugheit in" Jeopardy! World Tour+" herausfordern und sich mit "Crossword Jam+" auf eine entspannende Wortreise begeben.

"Zur Feier des 25-jährigen Bestehens von NBA 2K zollt die NBA 2K24 Arcade Edition dem Ort Tribut, an dem alles begann. Allen Iverson, der allererste Athlet auf dem Cover von NBA 2K, als das Franchise 1999 auf den Markt kam, ist zurück um uns in eine neue Ära der Basketballspiele zu führen. Die diesjährige Ausgabe bietet den Fans noch mehr Spielmöglichkeiten mit brandneuen Modi wie dem Endorsement, neue Möglichkeiten, sich mit individuellen Anpassungen bei MyPLAYER und MyCOURT auszudrücken, legendäre Showdowns mit der grössten Fantasy-Team-Herausforderung und so viel mehr."

Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts

Jeopardy! World Tour+

Release: 6. Oktober 2023

Publisher: Uken Games

Ob zu Hause oder unterwegs, "Jeopardy! World Tour+" ist eine frische Art, Amerikas beliebteste Quizshow zu spielen. Mit dem echten Jeopardy! -Erlebnis an den Fingerspitzen werdet ojr Spass daran haben, sich mit anderen auf der ganzen Welt in Tausenden von Kategorien zu messen.

Cut the Rope 3

Release: 13. Oktober 2023

Publisher: Paladin Studios

"Cut the Rope 3" ist das neueste Kapitel des erfolgreichen Mobile Franchise, das bereits mehr als 1.6 Milliarden Mal heruntergeladen worden ist. Es ist ein aufregendes Abenteuer, das mit einer geheimnisvollen Karte und einem Versprechen auf grosse Entdeckungen beginnt. Ihr macht euch mit dem Protagonisten Om Nom und dem süssen kleinen Nibble Nom auf, um unerforschte Gebiete zu erkunden.

Crossword Jam+

Release: 20. Oktober 2023

Publisher: PlaySimple Games

"Crossword Jam+" bringt Wortspiele im Stil von Kreuzworträtseln auf das nächste Level und bietet täglich neue Herausforderungen, mit denen ihr den Tag ausklingen lassen und euch bei einem gemütlichen Kreuzworträtsel entspannen könnt. Ihr könnt durch einfaches Streichen und Verbinden von Buchstaben Wörter finden und euren Wortschatz erweitern.

NBA 2K24 Arcade Edition

Release: 24. Oktober 2023

Publisher: 2K Games

"NBA 2K24 Arcade Edition" bietet Fans neue Möglichkeiten zu Hause und unterwegs zu spielen. In MyCareer könnt ihr in die Schuhe eures eigenen NBA-Superstars schlüpfen, Fans gewinnen und Werbeverträge mit bekannten Marken wie Nike, Jordan oder Adidas freischalten. Ausserdem können sie sich ihren individuellen Wünschen gemäss mit neuen Schuhen, Accessoires, Outfits und Tattoos ausstatten. Zusätzlich zu den aktuellen NBA-Stars könnt ihr auch NBA-Legenden in ihr Streetball-Team aufnehmen, um gegen KI-Gegner anzutreten.