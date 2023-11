Apple Arcade: News und Updates

Spieler von "Hello Kitty Island Adventure" erhalten heute ein wichtiges neues Update. Die "Give & Gather Celebration" wurd gestartet. Überbringe und erhalte die ganze Saison über einzigartige Geschenke von "Hello Kitty" und ihren Freunden und hilf My Melody, ihre alte Freundin in der Gruppe willkommen zu heissen. Die Saga des Inselgeheimnisses geht auch weiter, wenn die Sanrio-Freunde das legendäre Herz der Freundschaftsinsel entdecken und helfen, die Magie darin zu heilen.

"Downwell+" von Solo-Entwickler Ojiro Fumoto kann nun via Arcade gespielt werden. Der vertikal scrollende Plattformer mit Roguelike-Elementen ist ein kurioses Spiel über einen kleinen Jungen, der sich auf der Suche nach unermesslichen Schätzen in einen Brunnen hinunterwagt, wobei ihn nur seine Gewehrstiefel schützen.

Nächste Woche, am 23. November, erhält auch die "NBA 2K24 Arcade Edition" ein grosses Update. Die Spieler werden mit acht weiteren Greatest Players-Athleten auf den Platz gehen können, darunter Allen Iverson, Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Jerry West, Dominique Wilkins, DeMar DeRozan, Luka Dončić und Dikembe Mutombo.

Am 5. Dezember werden drei neue Spiele exklusiv für Arcade erscheinen - "Sonic Dream Team", "Disney Dreamlight Valley Arcade Edition" und "Puzzle & Dragons Story".