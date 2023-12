Vier neue Spiele für Apple Arcade

Apple Arcade bringt vier neue Spiele auf den Markt, die ihr gemeinsam mit eurer Familie und Freunden geniessen könnt.

Ihr seid eingeladen, in "Disney Dreamlight Valley"-Arcade-Edition in eine Welt voller Disney-Magie einzutauchen, in "Sonic Dream Team" gemeinsam mit Sonic und seinen Freunden eine bizarre Traumwelt zu erkunden, in "Puzzle & Dragons Story", einem brandneuen Ableger des weltweit beliebten Handyspiels mit mehr als 90 Millionen Downloads, ein episches Fantasy-Puzzle-RPG-Abenteuer zu erleben und in "Turmoil+" nach Glück und Ruhm während des Ölrausches im Nordamerika des 19. Jahrhunderts zu suchen.