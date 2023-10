Avatar: Frontiers of Pandora - Die PC-Specs

Ubisoft gab heute die PC-Spezifikationen zu "Avatar: Frontiers of Pandora" bekannt zudem fiel auch das Preview-Embargo zum Spiel.

Die Vorschau zu "Frontiers of Pandora" findet ihr im Artikel-Bereich auf unserer Site.

Miniumum

Visual setting: 1080p, Low Preset with FSR2 Quality/30 FPS

CPU: AMD Ryzen5 3600 /Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB /Nvidia GTX 1070 8GB /Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

RAM: 16 GB dual channel

Storage: 90 GB SSD

Operating System: Windows 10/Windows 11 with DirectX12

Empfohlen

Visual setting: 1080p, High Preset with FSR2 Quality/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB/ Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB dual channel

Storage: 90 GB SSD

Operating System: Windows 10/Windows 11 with DirectX12

Enthusiast

Visual setting: 1440p, High Preset with FSR2 Quality/60 FPS

**CPU: AMD Ryzen5 5600x/ Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB/ Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB dual channel

Storage: 90 GB SSD

Operating System: Windows 10/Windows 11 with DirectX12

Ultra

Visual setting: 4K, Ultra Preset with FSR2 Balanced/60 FPS

CPU: AMD Ryzen7 5800x3D/ Intel i7 12700k

GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB/ Nvidia RTX 4080 16GB

RAM: 16 GB dual channel

Storage: 90 GB SSD

Operating System: Windows 10/Windows 11 with DirectX12