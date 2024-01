Marvel Studios' Echo am Mittwoch exklusiv auf Disney+

Keine böse Tat bleibt ungesühnt, wenn am Mittwoch, den 10. Januar 2024 Marvel Studios’ "Echo" auf Disney+ startet.

Das fünf Episoden umfassende Streaming-Highlight stellt Maya Lopez (Alaqua Cox), die von Wilson Fisks (Vincent D'Onofrio) kriminellem Imperium verfolgt wird, in den Mittelpunkt. Als die Reise sie nach Hause führt, muss sie sich mit ihrer eigenen Familie und ihrem Erbe auseinandersetzen. Alle fünf Episoden werden am 10. Januar veröffentlicht. Damit ist „Echo“ die erste Serie der Marvel Studios, die alle Episoden an einem Tag zum Bingen bereitstellt.

In "Echo" spielen ausserdem Chaske Spencer ("Wild Indian", "The English"), Graham Greene ("1883", "Goliath"), Tantoo Cardinal ("Killers of the Flower Moon", "Stumptown"), Devery Jacobs (FX's "Reservation Dogs", "American Gods"), Zahn McClarnon ("Dark Winds", FX's "Reservation Dogs") und Cody Lightning ("Hey, Viktor!", "Four Sheets to the Wind").

Regie bei den Episoden der Serie führten Sydney Freeland (Navajo) und Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Ausführende Produzenten und Produzentinnen sind Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre und Sydney Freeland. Mitausführende Produzentinnen sind Jennifer L. Booth und Amy Rardin.

Marvel Studios’ "Echo" startet am 10. Januar 2024 exklusiv auf Disney+.