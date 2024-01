Disney+ im Februar 2024

Shōgun (FX's )

Verfügbar: ab 27. Februar

FX’s "Shōgun", eine Originaladaption des Bestseller Romans von James Clavell, spielt in Japan im Jahre 1600 zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Produzent Hiroyuki Sanada spielt die Hauptrolle des Lords Yoshii Toranaga, der um sein Leben kämpft, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Als ein mysteriöses europäisches Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf gestrandet ist, verfügt dessen englischer Lotse, John Blackthorne über Geheimnisse, die Toranaga helfen könnten, die Waage der Macht zu kippen und den gewaltigen Einfluss von Blackthornes eigenen Feinden – den Jesuitenpriestern und portugiesischen Kaufleuten – zu zerstören. Toranagas und Blackthornes Schicksal ist untrennbar mit der Dolmetscherin Toda Mariko verbunden, einer geheimnisvollen christlichen Adligen und die letzte Vertreterin eines in Ungnade gefallenen Geschlechts. Während sie ihrem Lord inmitten dieser angespannten politischen Landschaft dient, muss Mariko ihre neu gefundene Freundschaft mit Blackthorne, ihre Verpflichtung gegenüber dem Glauben, der sie gerettet hat, und ihre Pflicht gegenüber ihrem verstorbenen Vater unter einen Hut bringen.

Selbst (Pixar)

Verfügbar: ab 2. Februar

Eine hölzerne Puppe, die nichts sehnlicher will als dazuzugehören, schickt einen verhängnisvollen Wunsch an den Nachthimmel und begibt sich auf eine Reise zur Selbstfindung. Ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit führt sie auf einen riskanten Pfad – sie muss herausfinden, wer sie ist und wo sie hingehört. Unter der Regie von Searit Huluf und produziert von Eric Rosales ist "Selbst" der neueste Kurzfilm aus Pixars preisgekrönter SparkShorts-Reihe.

The Marvels (Marvel Studios)

Verfügbar: ab 7. Februar

Carol Danvers alias Captain Marvel hat in Marvel Studios "The Marvels" ihre Identität von den tyrannischen Kree zurückerobert und Rache an der Obersten Intelligenz genommen. Die unbeabsichtigte Folge ihrer Tat ist jedoch, dass Carol die Last eines instabilen Universums auf sich nehmen muss. Sie wird mit einem mysteriösen Wurmloch konfrontiert, das mit einem Kree-Revolutionär in Verbindung steht, und ihre Kräfte verweben sich plötzlich mit denen von Super-Fan Kamala Khan aus Jersey City aka Ms. Marvel, und von Carols entfremdeter Nichte, der jetzigen S.A.B.E.R. Astronautin Captain Monica Rambeau. Das ungleiche Trio muss ein Team bilden und lernen, an einem Strang zu ziehen, denn nur gemeinsam als „The Marvels“ können sie das Universum retten. Auch mit Samuel L. Jackson, Zawe Ashton und Seo-Jun Park. Nia DaCosta führt bei "The Marvels" Regie nach einem Drehbuch von Nia DaCosta, Megan McDonnell und Elissa Karasik. Kevin Feige zeichnet als Produzent verantwortlich. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos, Jonathan Schwartz und Matthew Jenkins fungieren als ausführende Produzenten.

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 3

Verfügbar: ab 21. Februar

Der Kampf von Kloneinheit 99 gegen das neugegründete Imperium findet seinen epischen Abschluss.

Weitere Neustarts

9. Februar : Suncoast (Star)

: Suncoast (Star) 14. Februar : Daughters of the Cult (Star)

: Daughters of the Cult (Star) 14. Februar : Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1. Staffel (Star Wars)

: Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1. Staffel (Star Wars) 28. Februar: We Live Here: The Midwest (Star)

Neue Katalog-Titel

7. Februar

American Dad – Staffel 19 (Star)

– Staffel 19 (Star) Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Die 80er – Ein Jahrzehnt verändert die Welt – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Animal Fight Club – Staffel 3-6 (National Geographic)

– Staffel 3-6 (National Geographic) Apokalypse: Der Kalte Krieg – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Drogen im Visier – Staffel 6-7 (National Geographic)

– Staffel 6-7 (National Geographic) Dr. Joya – Hautärztin der Tiere – Staffel 1 (National Geographic)

14. Februar

Micky Maus: Spielhaus – Neue Episoden der 2. Staffel (Disney)

– Neue Episoden der 2. Staffel (Disney) Geschichte mal anders! – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) What’s up, Dad? – Staffel 1-5 (Star)

21. Februar