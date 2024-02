Der Deutsche Computerspielpreis 2024

Am Donnerstag, den 18. April 2024, ist es so weit: Die besten Games aus Deutschland werden bei der Award-Show des Deutschen Computerspielpreises (DCP) geehrt. Die Münchener Eisbach Studios sind dieses Jahr der Veranstaltungsort für die Verleihung der begehrten Trophäen in insgesamt 15 Kategorien. Die Preisgelder betragen insgesamt 800'000 Euro.

Durch die Verleihung des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche führen erneut Moderatorin Katrin Bauerfeind und Entertainer Uke Bosse. Bereits seit 2022 moderiert das Duo gemeinsam die Preisverleihung und sorgt als eingespieltes Team für beste Unterhaltung.

Am 18. April beginnt die Award-Show ab 20 Uhr mit Gästen aus der deutschen Games-Branche sowie aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Zusammen mit den Nominierten und Laudatorinnen und Laudatoren feiern sie in München die Auszeichnung der besten Computer- und Videospiele des Jahres.

Der DCP wird ausserdem sowohl auf der offiziellen Webseite als auch auf Twitch und YouTube live übertragen. Unter dem Hashtag #derDCP können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Social Media untereinander austauschen.

Die Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises findet dieses Jahr in den Eisbach Studios in München statt. Hauptsächlich als Studios für Film-, Fernseh- und Fotoaufnahmen genutzt, bieten sie viel Fläche und Gestaltungsmöglichkeiten und werden am 18. April ganz im Zeichen des DCP stehen.

Träger des Preises sind die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und den game – Verband der deutschen Games-Branche.