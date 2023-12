God of War Ragnarök: Valhalla kostenlos verfügbar

Der in der vergangenen Woche im Rahmen der Game Awards angekündigte kostenlose DLC "Valhalla" ist ab sofort für "God of War Ragnarök" verfügbar. Für Entwickler Santa Monica Studio ist der DLC als besondere Überraschung und Dank an die Community von "God of War" gedacht.

"God of War Ragnarök: Valhalla" ist ein Epilog, der an die Ereignisse in "God of War Ragnarök" anknüpft und Kratos auf eine zutiefst persönliche Reise entsendet.

Nach dem entscheidenden Kampf gegen Odin und dem Abschied von Atreus steht Kratos vor einem Weg, den er nie für möglich gehalten hätte. Am geheimnisvollen Ufer von Walhall wagt sich Kratos nur mit Mimir an seiner Seite in die unbekannten Tiefen, um sich den Prüfungen in seinem Inneren und den Echos seiner Vergangenheit zu stellen.

"God of War Ragnarök: Valhalla" zelebriert das aus "God of War Ragnarök" bekannte Kampfsystem und kombiniert es mit neuen, experimentellen Elementen, die vom Roguelite-Genre inspiriert wurden. Belohnungen gibt es sowohl für die einzelnen Versuche als auch in dauerhafter Form. Es stehen alle Waffen und die vollständig verbesserten Fähigkeitenbäume zur Verfügung, allerdings muss für jeden Versuch vorab ein Schild und eine Art von Spartas Rage festgelegt werden.

Mithilfe von temporären Glyphen können bestimmte Werte erhöht, Boni freigeschaltet oder Runenangriffe geführt werden und vieles mehr.

Insgesamt gibt es fünf Schwierigkeitsgrade, die speziell für das einzigartige Gameplay des DLC-Pakets abgestimmt wurden. Jede Schwierigkeit erhöht die möglichen Belohnungen. Zwischen den Versuchen können sie frei angepasst werden. Um das Gameplay-Erlebnis noch weiter anzupassen, wird der DLC den Standard der Barrierefreiheitseinstellungen von "God of War Ragnarök" weiterführen.

"God of War Ragnarök: Valhalla" ist ein von "God of War Ragnarök" getrenntes Erlebnis. Um Story-Spoiler zu vermeiden, wird jedoch empfohlen, "God of War Ragnarök" zuerst zu beenden, da "God of War Ragnarök: Valhalla" als Epilog zur Story des Basisspiels dient.

*Ab sofort kann der DLC kostenlos über den PlayStation Store heruntergeladen werden. *