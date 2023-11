Immortals of Aveum: Entwickler kommentiert mässige Verkäufe

Entwickler Ascendant Studios hat sich in Person von CEO Bret Robbins zu den hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Absätzen von "Immortals of Aveum" geäussert. Dabei fand er klare Worte und nahm kein Blatt vor den Mund.

So sagt Robbins, dass "Immortals of Aveum" einfach in einem vollen Releasefenster untergegangen sei. Es waren etwa "Baldur’s Gate 3" und "Armored Core VI" gerade erschienen bzw. ganz nah und der potenzielle Blockbuster "Starfield" lag ebenfalls in Reichweite. Als neues Studio sei es generell schwer auf eine frische Marke aufmerksam zu machen, vor allem in einem solchen Umfeld.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.

"Immortals of Aveum" erschien am 22. August für PS5, Xbox Series X und PC.