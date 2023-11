Immortals of Aveum: Echollektor-Update ist live

Electronic Arts und Ascendant Studios gaben bekannt, dass das bislang umfangreichste Update für "Immortals of Aveum" – das Echollektor-Update (1.0.6.0) – ab sofort live ist. Ausserdem gibt es eine kostenlose Zugangsphase für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie eine Demo für PC.

Das Update beinhaltet den neuen Endgame-Inhalt "Der Echollektor", eine Vielzahl an Optimierungen an der Performance, Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Gameplay-Inhalte, darunter der häufig gewünschte Modus "Neues Spiel+" sowie die herausfordernde Schwierigkeitsstufe "Grossmagnus". Bestehende Spieler:innen erwartet ein neuer Fortschrittspfad mit vier Endgame-Splittertoren, die es zu meistern gilt, sowie ein neuer Bosskampf. Zudem bietet das Update dank laufender Optimierungen auf allen Plattformen eine flüssigere Performance und bringt eine Reihe von Ingame-Inhalten in das Spiel.