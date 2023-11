Immortals of Aveum: Echollektor

Electronic Arts und Ascendant Studios kündigten heute das bislang umfangreichste Update für "Immortals of Aveum" an, welches am 16. November erscheinen wird. Update 1.0.6.0 heisst "Echollektor" und beinhaltet neue Spielinhalte, Ausrüstungsgegenstände und Hintergrundgeschichten. Ausserdem werden vielgewünschte neue Spielmodi wie Neues Spiel Plus und die Schwierigkeitsstufe "Grossmagnus" sowie weitere Verbesserungen an der Performance und sonstige Optimierungen eingeführt.

Darüber hinaus können neue Spieler hre Reise im Rahmen der kostenlosen Zugangsphase von "Immortals of Aveum" auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC beginnen. Die Demo wird in der zweiten Novemberhälfte veröffentlicht.